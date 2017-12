Kriminalität

Mehr als 160 Kilo illegale Böller in Auto gefunden

Die Polizei hat in einem Auto 164 Kilo verbotene Pyrotechnik gefunden. Die deutsch-polnische Streife habe das Auto am Mittwoch auf der A12-Raststätte Biegener Hellen (Oder-Spree) kontrolliert, teilte die Polizei am Freitag mit.