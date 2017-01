Sternsinger während eines Gottesdienstes in einer Kirche. © Alexander Körner

Kirche

Mehr als 13 000 Sternsinger in Niedersachsen unterwegs

In Niedersachsen sammeln in den kommenden Tagen mehr als 13 000 Sternsinger Spenden für Kinderhilfsprojekte. Wie das Bistum Osnabrück am Dienstag mitteilte, werden am Sonntag (8. Januar) etwa 10 000 Jungen und Mädchen in den 220 Kirchengemeinden des Bistums als Heilige Drei Könige unterwegs sein.