Mehr als 10 000 Jugendliche finden keine Lehrstelle

Eine Mitarbeiterin hat eine Serviette in der Hand. © Sebastian Willnow/Archiv

Arbeitsmarkt

Mehr als 10 000 junge Leute in Niedersachsen haben für das gerade begonnene Ausbildungsjahr keine Lehrstelle gefunden. Gleichzeitig sind noch 3000 Ausbildungsplätze frei, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit.

Hannover. "Vor allem Menschen mit Hauptschulabschluss oder Migrationshintergrund haben schlechte Chancen, eine Lehrstelle zu finden", sagt der Arbeitsmarktexperte des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Lars Niggemeyer, in Hannover. Hauptschulabgänger hätten es selbst in der Hotel- oder Gastronomiebranche schwer, einen Job zu finden, obwohl diese Unternehmen seit Jahren über Personalmangel klagen.

Von den mehr als 10 000 jungen Leuten ohne Lehrstelle besuchen inzwischen nach Angaben der Bundesagentur rund 8000 eine weiterführende Schule, machen eine Weiterbildung oder leisten gemeinnützige Dienste. Mehr als 2000 Jugendliche haben gar keine Beschäftigung gefunden.

Zurzeit beschäftigt nach Angaben des Gewerkschaftsbundes jeder vierte niedersächsische Betrieb Auszubildende. Für Jugendliche, die keine Lehrstelle finden, fordert der Gewerkschaftsbund staatlich finanzierte Ausbildungsplätze, die Jugendliche wie bei einer Lehre mit einer anerkannten Kammerprüfung abschließen können.

Um mehr Lehrstellen zu schaffen, will der Gewerkschaftsbund die Unternehmen auch zur Zahlung einer Ausbildungsumlage verpflichten. Das Geld soll an die Firmen ausbezahlt werden, die Lehrlinge ausbilden. Einen ähnlichen Fonds gibt es bereits in der Baubranche.

dpa