Tourismus

Die Jugendherbergen in Niedersachsen und Bremen haben im vergangenen Jahr mehr Menschen angelockt als 2015. Die Zahl der Übernachtungen stieg von rund 1,24 Millionen auf über 1,36 Millionen, wie die zuständigen Landesverbände des Deutschen Jugendherbergswerkes (DJH) am Dienstag auf Anfrage mitteilten.

Hannover. Das war ein Anstieg um rund 10 Prozent.

Beeinflusst wurde die Entwicklung von der Unterbringung von Flüchtlingen vor allem im Nordwesten Niedersachsens. So wurden etwa die Jugendherbergen Zeven, Bad Iburg und Borkum ganzjährig für diesen Zweck genutzt. In Summe waren dies 2016 nach Verbandsangaben 140 000 Übernachtungen. Auch in der Jugendherberge Wingst (Kreis Cuxhaven) gab es 2016 rund 3300 Übernachtungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

In Niedersachsen gibt es insgesamt 58 und in Bremen eine Jugendherberge des DJH. Bundesweit stieg die Zahl der Übernachtungen 2016 um mehr als 2,4 Prozent auf 10,26 Millionen. Das Jugendherbergwerk betreibt als gemeinnütziger Verband in Deutschland 471 Herbergen, die meisten davon (72 Prozent) auf dem Land oder in Kleinstädten.

dpa