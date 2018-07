Das Bundesland Bremen hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fünf Prozent mehr Steuern eingenommen als im ersten Halbjahr 2017. Von Januar bis Juni flossen dem Stadtstaat - ohne die Gemeindeebene mitgerechnet - 1,099 Milliarden Euro an Steuern zu, wie die Finanzbehörde am Donnerstag auf dpa-Anfrage mitteilte.