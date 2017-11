Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider in Hannover. Foto Julian Stratenschulte/Archiv © Julian Stratenschulte

Steuern

Mehr Steuereinnahmen für Niedersachsen als angenommen

Niedersachsen rechnet in den kommenden Jahren mit stetig steigenden Steuereinnahmen. "Das Wachstum setzt sich fort, aber die Bäume werden auch in Niedersachsen nicht in den Himmel wachsen", sagte Finanzminister Peter-Jürgen Schneider am Montag bei der Vorstellung der Steuerschätzung.