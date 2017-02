Diskussion

Mehr Polizei auf der Straße lautet eine Dauerforderung im Ringen um mehr Sicherheit in den Städten. Bei Terror wird auch über einen Einsatz der Bundeswehr diskutiert. Gegen Einbrecher soll selbst eine App helfen. Und kann eine bessere Stadtplanung Kriminalität stoppen?

Osnabrück. Terrorangst, Gewalt bei Großveranstaltungen, Straßenkriminalität und Einbrüche - mehr Sicherheit steht bei den meisten deutschen Städten hoch auf der Agenda. Eine Ausweitung der Videoüberwachung, wie sie aktuell vom Bundestag beraten wird, hat der Deutsche Städtetag bei einer Tagung am Mittwoch in Osnabrück gefordert. Aber es gibt auch andere Strategien.

Wie steht es mit dem Ruf nach mehr Polizei?

Die Polizei in Niedersachsen sucht derzeit so viel Nachwuchs wie seit Jahren nicht mehr, weil viele Beamte altersbedingt ausscheiden und die Polizei landesweit um 585 Beamte aufgestockt wird. In Sachsen-Anhalt bekommt die Polizei kurzfristig Unterstützung durch Wachpolizisten, die nach einer dreimonatigen Ausbildung den Verkehr kontrollieren oder Schwerlasttransporte begleiten.

Kann wenn es hart auf hart kommt nicht auch die Bundeswehr helfen?

Im Katastrophenschutz ist die Bundeswehr seit langem ein anerkannter Partner, der seit Jahren diskutierte Einsatz der Bundeswehr auch im Innern - etwa zur Terror-Abwehr - steht insbesondere seit dem Berliner Weihnachtsmarktanschlag wieder hoch auf der Agenda. Union und SPD haben sich darauf verständigt, dass die Bundeswehr bei Anschlägen mit katastrophalen Schäden auch ohne Grundgesetzänderung eingesetzt werden kann. Zu so einem Szenario ist Anfang März eine gemeinsame Anti-Terror-Übung von Polizei und Bundeswehr geplant.

Gefährder bremst man nicht mit Pfefferspray, wie sieht es mit der Bewaffnung der Polizei aus?

Als Reaktion auf die wachsende terroristische Bedrohung will Schleswig-Holstein etwa seine Polizei mit Sturmgewehren G36 ausrüsten. Dabei handelt es sich nicht um die umstrittene Bundeswehr-Variante des Sturmgewehrs, sondern um das deutlich kürzere G36C. Die hohe Zahl der Wohnungseinbrüche verunsichert viele Menschen.

Was tun die Behörden dagegen, abseits von Prävention und Präsenz auf der Straße?

Eine App soll helfen. Entwickelt hat sie das Landeskriminalamt Niedersachsen, getestet wird sie bald von Streifenbeamten der Polizeidirektion Braunschweig. Das neue Computerprogramm soll helfen, drohende Einbrüche vorherzusagen und zu verhindern. Dazu werden die Umstände von Einbrüchen und die Gefahr von Wiederholungstaten im Umfeld analysiert. Grundlage ist die weltweite Erfahrung, dass Einbrecher nach einer ersten Tat binnen 72 Stunden oft in einem Umkreis von 500 Metern erneut zuschlagen. Im Streifenwagen sollen Beamte das Kriminalitätsgeschehen der letzten 24 Stunden in Problemgebieten abrufen, um ganz gezielt Streife zu gehen. Schummerige Ecken und anonyme Wohnviertel fördern Kriminalität und auch das Unsicherheitsgefühl der Menschen.

Was können Kommunen tun?

Eine intelligente Stadtplanung kann die Sicherheit erhöhen. Das hat ein kürzlich vorgestelltes Modellprojekt des Landeskriminalamtes und des Deutschen Instituts für Urbanistik in Braunschweig, Emden und Lüneburg ergeben. Über Kriminalität hinaus wurde nach Missständen wie Lärm, Müll und Ordnungsstörungen geguckt, die das nachbarschaftliche Miteinander stören. Helfen kann schon, die Zuständigen für mehr Beleuchtung oder Sauberkeit zu ermitteln. Beim Neubau von Vierteln ist auch die Stellung der Gebäude zueinander entscheidend, die Erreichbarkeit und Lage von Wegen, die Beleuchtung und Transparenz und Möglichkeit sozialer Kontrolle.