Kriminalität

Nach dem möglichen Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt sollen in Niedersachsen und Bremen die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren werden. In Bremen steht die Polizei nach eigenen Angaben im Austausch mit den anderen Bundesländern.

Hannover. Die Lage werde am Dienstagmorgen neu bewertet und es werde geprüft, ob neue Maßnahmen ergriffen werden. In Braunschweig zeigte die Polizei am Montagabend bereits mehr Präsenz als sonst. Es seien mehr Streifenwagen als normalerweise vorgesehen rund um den Weihnachtsmarkt postiert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Auch in der Landeshauptstadt wurden der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" zufolge die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung habe man allerdings nichts, sagte Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe der Zeitung.

Am Montagabend raste ein Laster auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in eine Menschenmenge. Zwölf Menschen wurden getötet, 49 liegen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern. Am frühen Dienstagmorgen spricht die Polizei erstmals von dem Verdacht eines Terroranschlags.

dpa