Phosphor ist eine unersetzbare Chemikalie - aber sowohl die Gewinnung als auch der Gebrauch hat massive negative Umweltfolgen. Aus diesem Grund habe die Deutsche Bundesstiftung Umwelt in jüngster Zeit eine Reihe von Forschungsvorhaben gefördert, die das Recycling von Phosphor aus Klärschlamm und Gülle ermöglichen, sagte am Dienstag der Generalsekretär der Bundesstiftung, Alexander Bonde, in Osnabrück.