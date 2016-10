Eine Hand hält einen Zuckerwürfel über eine mit Kaffee gefüllte Tasse. © Uwe Anspach/Archiv

Prozesse

Mehr Millionenklagen: Schadenersatz gegen Zuckerhersteller

Die großen deutschen Zuckerhersteller kämpfen in immer mehr Prozessen gegen millionenschwere Schadenersatzklagen. Vor dem Landgericht Mannheim begannen am Freitag sechs Verfahren, in denen Lebensmittelhersteller gegen Südzucker und Nordzucker vorgehen.