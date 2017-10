Soziales

Mehr Kinder und Jugendliche leben in Heimen

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Pflegefamilien und Betreuungseinrichtungen ist in Niedersachsen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Nach den jüngsten Daten des niedersächsischen Landesamtes für Statistik kletterte die Zahl von rund 11 100 Betroffenen im Jahr 2010 auf knapp 16 000 Betroffene im vergangenen Jahr. Die Statistik zeigt, dass die Mehrheit der betroffenen Kinder und Jugendlichen männlich ist. Der Großteil lebte in Einrichtungen, rund 7600 Betroffene in Pflegefamilien.