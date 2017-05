Schulgebäude der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld. © Holger Hollemann

Schulen

Mehr Kinder in Niedersachsen besuchen Schulen freier Träger

Die Zahl der Kinder an Schulen freier Träger ist in Niedersachsen in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Zwischen 1982 und 2015 stieg die Schülerzahl an freien Schulen wie Waldorfschulen oder Bildungseinrichtungen kirchlicher Träger fast um die Hälfte auf 53 400, wie das Landesamt für Statistik mitteilte.