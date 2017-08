Ein Kind wird in die Höhe geworfen. © Julian Stratenschulte/Archiv

Mehr Kinder in Niedersachsen adoptiert

Im vergangenen Jahr sind in Niedersachsen 398 Kinder und Jugendliche adoptiert worden. Die Zahl der Adoptionen lag damit um 22 oder knapp sechs Prozent höher als im Vorjahr. Wie das Landesamt für Statistik (LSN) am Donnerstag mitteilte, wurden 197 Mädchen und 201 Jungen an Kindes statt angenommen.