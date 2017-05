Immobilien

Die Niedersachsen haben im vergangenen Jahr erneut mehr Geld für Wohneigentum ausgegeben. Allerdings habe sich der Anstieg des Investitionsvolumens 2016 im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag in Hannover.

Hannover. Insgesamt wurden 18,4 Milliarden Euro in den Kauf von Immobilien investiert, das war ein Plus von 6 Prozent nach 14 Prozent ein Jahr zuvor. In städtischen Gebieten stiegen die Preise seit 2010 im Mittel um jährlich 9 Prozent, auf dem Land immerhin um jährlich 5 Prozent. Spitzenreiter bei den Preissteigerungen war Wolfsburg mit einem Anstieg um 10 Prozent pro Jahr.

Die Gefahr einer Immobilienblase sehe er nicht, sagte Pistorius bei Vorlage des aktuellen Landesgrundstücksmarktberichts. "Das Eigenheim oder die eigene Wohnung sind nach wie vor eine gute Geldanlage."

Vom Preisauftrieb sind im Agrarland Niedersachsen auch die Ackerflächen betroffen - etwa in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta und im Emsland. Auch die Preise für Wohngrundstücke ziehen landesweit pro Jahr um 2,5 Prozent an. Dabei gibt es allerdings starke regionale Unterschiede: In Oldenburg legten die Preise für Bauplätze seit 2010 jährlich um 10 Prozent zu, im Landkreis Hildesheim dagegen fielen die Preise sogar.

dpa