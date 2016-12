Kriminalität

Niedersachsens Anlaufstelle für Opfer sexuellen Missbrauchs und von Diskriminierung in Schulen und Tagesstätten kommt im laufenden Jahr schon auf mehr Kontaktaufnahmen als 2015. Bis Ende Oktober registrierte die Anlaufstelle 406 Hilfeersuchen - im gesamten Vorjahr waren es insgesamt 395. Das berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) unter Berufung auf die Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion.

Osnabrück. Demnach ging es in diesem Jahr in 71 Fällen um Missbrauch oder sexuelles Fehlverhalten. Zwei Mal habe die Stelle Staatsanwaltschaften eingeschaltet, in einem Fall wegen des möglichen Fehlverhaltens eines Lehrers. Die Anlaufstelle war noch von der früheren schwarz-gelben Landesregierung eingerichtet worden.

dpa