Ein Mann steht im Schatten einer vergitterten Gefängniszelle. © Felix Kästle/Archiv

Justiz

Mehr Gefangene in Niedersachsens Haftanstalten

Die Zahl der Strafgefangenen in Niedersachsens Haftanstalten ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Den maßgeblichen Grund dafür sieht das Justizministerium in Hannover im Bevölkerungsanstieg.