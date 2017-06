Regierung

Die Zahl der Anfragen im Landtag hat deutlich zugenommen. So seien in der aktuellen 17. Wahlperiode bis Mitte Juni bereits mehr als 2850 Kleine Anfragen zur schriftlichen Beantwortung gestellt worden, teilte ein Sprecher der Staatskanzlei mit.

Hannover. In der von 2008 bis 2013 laufenden 16. Wahlperiode seien es nur 1561 gewesen. Damals saßen SPD, Grüne und Linke in der Opposition, nun sind es CDU und FDP. In der 15. Wahlperiode von 2003 bis 2008 waren es 805. Bis Mitte Juni wurden laut Staatskanzlei zudem zusätzlich zu den Kleinen Anfragen mehr als 2500 mündliche Anfragen gestellt.

dpa