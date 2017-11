Mega-Metropolen und Gobelins: Neue Ausstellungen

Kunst

Mega-Metropolen, Wandteppiche und ein Würfel spielen von Sonntag (19. November) an die Hauptrollen in den Worpsweder Museen. Die Große Kunstschau zeigt unter dem Motto "Schöne neue Welt" Fotografien und Videos von Jürgen Strasser.

Worpswede. Er dokumentiert seit 2013 in einem Langzeitprojekt die glänzenden Wolkenkratzerschluchten und den Bau-Boom in Städten wie Shanghai, Kairo und Hongkong und die Schattenseiten dieser Entwicklung. "Es ist ein Blick auf die Stadtlandschaften dieser Welt, der sich nicht mehr richtig verorten lässt", sagte die Kuratorin Katharina Groth am Donnerstag in Worpswede. Strasser quartiert sich während seiner Reisen in Privatwohnungen ein und durchstreift die Städte mit U-Bahn oder Taxi. "Ich lass mich treiben", sagte er.

"Textur und Farbe" heißt es in der Kunsthalle. Zu sehen sind dort Arbeiten der Webmeisterinnen Ursula Jaeger und Anka Kröhnke. Jaeger greift in ihren farbenfrohen, aufwendigen Gobelins zumeist religiöse Motive auf. Kröhnke hat sich von der Tradition gelöst und verwebt CDs, Getränkedosen, Alufolie oder Holz zu Wandcollagen.

Falk Hirdes wiederum errichtet im Haus im Schluh eine interaktive Rauminstallation. Die Ausstellungen in der vor den Toren Bremens gelegenen Künstlerkolonie laufen bis zum 4. März 2018.

dpa