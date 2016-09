Eisberge im Eisfjord von Ilulissat auf Grönland. © Ulrich Scharlack/Archiv

Klima

Meereis in Arktis taut erstmals bis zum Nordpol

Die Meereisfläche in der Arktis ist in diesem Sommer weiter massiv geschrumpft. Das Eis sei bis in die Zentralarktis um den Nordpol hinein getaut, sagte der Klimaforscher Klaus Grosfeld vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI).