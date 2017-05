Gesundheit

Im Kampf gegen krankhaftes Übergewicht haben Experten einen nationalen Aktionsplan Adipositas gefordert. "Ein Grundproblem ist, dass Adipositas in Deutschland und vielen anderen Ländern als Erkrankung nicht anerkannt ist", sagte der Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft Matthias Blüher.

Hannover/Leipzig. Dabei sei das extreme Übergewicht für 20 bis 40 Folgeerkrankungen verantwortlich. Dazu zählen Typ-2-Diabetes, Fettleber oder Atherosklerose. Am 20. Mai wird der Europäische Adipositastag mit Aktionen in zahlreichen Ländern begangen. In Deutschland wachse die Gruppe der extrem übergewichtigen Erwachsenen, sagte der Medizinprofessor, der an der Universität Leipzig eine Adipositas-Ambulanz leitet.

dpa