Umwelt

Medaille für Gemeinde Stuhr: Baum für jedes Baby

Für jedes neugeborene Baby wird in Stuhr im Kreis Diepholz ein Baum gepflanzt. "Mehr Grün für Stuhr" heißt das Projekt, dessen Initiatoren am Montag in Hannover mit der Forstmedaille des Landes Niedersachsen ausgezeichnet wurden.