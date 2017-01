Museen

Die Kunsthalle Bremen freut sich über neue Besuchergruppen: Die Ausstellung "Max Liebermann - Vom Freizeitvergnügen zum modernen Sport" lockt nicht nur Kunstliebhaber, sondern auch Sportler, aktive wie passive, sagte eine Sprecherin der Kunsthalle zur Halbzeit der Liebermann-Ausstellung.

Bremen. Bis Ende Februar werden die Werke des deutschen Impressionisten Liebermann (1847-1935) in der Kunsthalle gezeigt. Im gesamten Jahr 2016 kamen nach Angaben der Sprecherin über 90 000 Besucher in das Museum. In diesem Jahr bietet die Kunsthalle wieder zahlreiche Sonderausstellungen. Dazu zählt "Franz Radziwill und Bremen" (22. März bis 7. Juli), in der erstmals Radziwills tiefe Verbindung zu Bremen beleuchtet wird.

dpa