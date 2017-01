Schifffahrt

Der Matrose des am Montagabend auf dem Küstenkanal im Emsland verunglückten Frachtschiffes war während des Unfalls im Führerhaus des Schiffes. Der 28-Jährige habe nach eigener Aussage den Schiffsführer über die bevorstehende Kollision warnen wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Surwold. Das ausgefahrene Führerhaus war am Montag an der Brücke hängen geblieben und abgerissen. Der Matrose habe sich kurz vor dem Zusammenprall auf den Boden geworfen, hieß es. Bei dem Unfall war der 60-jährige Schiffsführer so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb.

Das Schiff war nach der Aussage des Matrosen am Morgen von Bremerhaven losgefahren. Zielhafen war das emsländische Dörpen. Die Ladung bestand aus acht leeren Containern. Weit vor der Unglücksbrücke habe der Kapitän das Ruderhaus hochgefahren, um bei dunkler Nacht und Nebel einen besseren Überblick über entgegenkommende Schiffe zu haben. Kurz vor der Brücke habe er zwar begonnen, das Führerhaus wieder abzusenken, allerdings nicht mehr rechtzeitig.

Nach dem Unfall habe der Matrose den Motor ausgemacht, sich um den schwer verletzten Schiffsführer gekümmert und anschließend einen Notruf abgesetzt. Dann fuhr er das Schiff in den 2,5 Kilometer entfernten Hafen von Surwold. Derzeit ist das Schiff wegen der Beschädigungen nicht einsatzbereit.

dpa