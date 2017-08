Kriminalität

Massenschlägerei: Polizei geht von Familienstreit aus

Bei der Massenschlägerei in Bremerhaven geht die Polizei von einem Familienstreit aus. In der Vergangenheit seien die beiden polizeibekannten türkischen Großfamilien bereits häufiger aneinandergeraten waren, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.