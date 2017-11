Rettungswagen und Notärzte sind am 04.09.2015 in Handeloh im Einsatz. © Christian Butt/Archiv

Notfälle

Massenrausch: Prozess gegen Psychotherapeut startet

Ein Psychotherapeut steht seit Donnerstag wegen des Massenrausches bei einem Heilpraktikerseminar in der Lüneburger Heide vor Gericht. Der 52-Jährige soll 2015 Drogen an die Teilnehmer des Treffens in Handeloh im Kreis Harburg verteilt haben.