Auf der Richterbank liegt ein Richterhammer aus Holz. © Uli Deck/Archiv

Kriminalität

Massenrausch-Prozess: Ende der Beweisaufnahme erwartet

Im Prozess um den Massenrausch im niedersächsischen Handeloh will das Landgericht Stade noch am Mittwochvormittag die Beweisaufnahme schließen. Das kündigte das Gericht bei der Fortsetzung des Verfahrens an.