Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Maskierte Täter überfallen Ehepaar in seinem Haus

Drei maskierte und bewaffnete Räuber haben zwei Eheleute in ihrem Haus in Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) überfallen und leicht verletzt. Die drei unbekannten Täter hatten am Donnerstagabend an der Haustür geklingelt, wie die Polizei mitteilte.