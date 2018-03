Notfälle

Maskierte Grundschüler lösen Großeinsatz der Polizei aus

Mit einer dummen Idee haben zwei kleine Jungen einen Großeinsatz der Polizei an einer Grundschule in Hillerse (Kreis Gifhorn) ausgelöst. Die beiden 10 und 12 Jahre alten Brüder wollten an der Schule ein Handy rauben, teilte die Polizei am Samstag mit.