Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". © Armin Weigel/Archiv

Brände

Maschinenhalle in Flammen: Sechsstelliger Schaden

Eine Maschinenhalle in Großheide im Landkreis Aurich hat am Mittwochabend in Flammen gestanden. Arbeiter des landwirtschaftlichen Betriebes entdeckten das Feuer, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.