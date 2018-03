Maschinenbauer LPKF mit neuem Vorstandsvorsitzenden

Maschinenbau

Der Maschinenbauer LPKF erhält zum 1. Mai mit Götz M. Bendele (47) einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Der Physiker wurde am Donnerstag für eine dreijährige Vertragslauszeit bestellt, teilte das Unternehmen mit.

Garbsen. Bendele gelte wegen seiner langjährigen Erfahrung in der Halbleiter-, Elektronik- und Solarindustrie als Idealbesetzung, so das Unternehmen mit Sitz in Garbsen.

LPKF hatte lange mit dem weitgehenden Zusammenbruch seines Geschäfts mit Maschinen zur sogenannten Laser-Direktstrukturierung zu kämpfen. Das Verfahren wird vor allem bei der Herstellung von Chips für Mobiltelefone genutzt. Inzwischen setzt das Unternehmen früheren Angaben zufolge auf neue Produkte und Technologien etwa zum Bohren und Schneiden von Glas für die Chip- und Display-Produktion. Für 2018 rechnet der Vorstand mit Konzernerlösen zwischen 103 und 108 Millionen Euro, die Ebit-Marge soll bis zu 6 Prozent erreichen. Den Geschäftsbericht 2017 legt das Unternehmen am 26. März vor.

dpa