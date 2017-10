Kunst

"Marta-Preis der Wemhöner Stiftung" geht an Peter Wächtler

Der mit 25 000 Euro dotierte "Marta-Preis der Wemhöner-Stiftung" geht 2018 an Peter Wächtler. Der 1979 in Hannover geborene Preisträger experimentiere mit unterschiedlichen Medien wie Video, Text und Sound, aber auch mit Skulptur, Malerei und Zeichnung teilte das Museum Marta Herford am Montag zur Begründung mit.