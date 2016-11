Wochenmarkt in Hannover. © Peter Steffen/Archiv

Handel

Wochenmärkte setzen nach Angaben von Betreibern zunehmend auf Qualität und besondere Produkte. Nur so könne man sich gegen die Konkurrenz durch Discounter und Supermärkte behaupten, sagte Professor Gerhard Johnson, Vorstandssprecher der Deutschen Marktgilde.

Berlin. Deshalb befinden sich die Märkte im Wandel: Klassische Händler ziehen sich zurück, Nischenanbieter prägen verstärkt das Bild. "Märkte, die auf Qualität achten und viele regionale und Bio-Produkte anbieten, laufen in der Regel gut", sagte auch Jürgen Block, Geschäftsführer der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing. In einigen Städten wie Hamburg werden so genannte Nachtmärkte angeboten, um sich modernem Einkaufsverhalten anzupassen. "Es geht auch um das Erlebnis", sagte Block.

dpa