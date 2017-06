Medien

Marc Rath wird Chefredakteur der Lüneburger "Landeszeitung"

Die "Landeszeitung für die Lüneburger Heide" hat über die Nachfolge des langjährigen Chefredakteurs Christoph Steiner (64) entschieden. Marc Rath, Mitglied der Chefredaktion der "Magdeburger Volksstimme", tritt nach Verlagsangaben vom Dienstag am 1. Januar 2018 die Nachfolge von Steiner an, der dann in den Ruhestand geht.