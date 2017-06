Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt durch eine Straße. © Lukas Schulze/Archiv

Notfälle

Mann zündet sich selbst an und stirbt an Verletzungen

Ein 52 Jahre alter Mann, der sich am Sonntag vor einer Eisdiele in Osnabrück angezündet hat, ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag er bereits am Donnerstag in einer Spezialklinik seinen Verbrennungen.