Kriminalität

Mann würgt Lebensgefährtin bis zur Bewusstlosigkeit

Ein 52-Jähriger soll seine Lebensgefährtin in Winsen bei Harburg bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch erschien die 68-Jährige am Montag auf der Wache und zeigte ihren Freund an.