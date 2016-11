Auf der Richterbank liegt ein Richterhammer. © Uli Deck/Archiv

Prozesse

Mann wollte Richter in seine Gewalt bringen: Prozessbeginn

Mit mehreren Waffen und Molotowcocktails kam er im Mai ins Sozialgericht Braunschweig, um einen Richter in seine Gewalt zu bringen: Zum Prozessauftakt am Mittwoch in Braunschweig hat die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des 60-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert.