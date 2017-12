Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. © Jens Büttner/Archiv

Unfälle

Mann wird von Stadtbahn erfasst und schwer verletzt

Ein 30 Jahre alter Fußgänger ist in Hannover-Herrenhausen von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Vor dem Unfall am frühen Dienstagabend konnte der 53 Jahre alte Stadtbahn-Fahrer noch eine Gefahrenbremsung einleiten, wie die Polizei am späteren Abend mitteilte.