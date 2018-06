Schaumburg

Diese konnte sich in eine Nachbarwohnung flüchten, teilte die Polizei in Stadthagen am Mittwoch mit.

Der 49-Jährige war am frühen Morgen gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Frau in der Ortschaft Schaumburg eingedrungen. Dann habe er sich und die Frau auf dem Balkon mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet, sagte der Polizeisprecher. Der 49-Jährige wurde danach mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

dpa