Ein 20-Jähriger wollte einem Prügelopfer in Bremen helfen und ist dann selbst von den Angreifern verprügelt worden. Der 20-Jährige war am Wochenende einem Mann zu Hilfe gekommen, der aus einer Gruppe von rund 15 Männern heraus geschlagen und getreten wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.