Prozesse

Mann wegen Internetkriminalität zu Haftstrafe verurteilt

Wegen Internetkriminalität und zahlreicher weiterer Straftaten ist in Nürnberg ein 24-Jähriger zu drei Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt worden. "Bei diesen Taten bleibt einem die Luft weg", sagte am Mittwoch der Vorsitzende Richter am Landgericht.