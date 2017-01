Eine Statue der Justitia. © David Ebener/Archiv

Prozesse

Mann wegen Hass-Kommentars gegen Abgeordnete verurteilt

Wegen Beleidigung der sächsischen Landtagsabgeordneten Sarah Buddeberg ist in Niedersachsen ein 56-Jähriger zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte die Linken-Politikerin als "dumme Rotznase" bezeichnet und einen kritischen Facebook-Eintrag von ihr zum Muttertag mit der Frage kommentiert: "Welche Eltern hat so eine Brut erzogen, welche Eltern haben so einen Abschaum gezeugt..." (Originaltext), wie das Amtsgericht in Winsen (Luhe) am Donnerstag mitteilte.