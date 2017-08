Mann wegen Brandstiftung in eigener Bar vor Gericht

Prozesse

Weil er seine Bar in Brand gesetzt und sich als Opfer eines Raubüberfalls dargestellt haben soll, muss sich ein 31-Jähriger ab heute vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Hannover. Die Anklage legt dem Mann unter anderem schwere Brandstiftung zur Last. Als die Polizei den Mann fand, war er an den Beinen gefesselt. Er behauptete, von drei Unbekannten mit einem Gewehr bedroht worden und gefesselt worden zu sein, was nach Angaben der Ermittler jedoch nicht stimmt. Der Angeklagte erlitt bei dem Brand eine leichten Rauchgasvergiftung. Die Kneipe brannte komplett aus. In den darüberliegenden Wohnungen wurden keine Menschen verletzt. Die Wohnungen wurden aber unbewohnbar.

