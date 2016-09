Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Mann versetzt Besucher einer Einkaufspassage in Angst

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat Menschen in einer Einkaufspassage in Lingen in Angst versetzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 25-Jährige schon am Mittwochmorgen zunächst zwei 14-Jährige angesprochen und sie mit einem großen Küchenmesser bedroht.