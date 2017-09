Unfälle

Ein 35-jähriger Mann ist bei einer "digitalen Schnitzeljagd" (Geocaching) in Geestland (Landkreis Cuxhaven) von einem Baum gefallen und hat sich dabei schwer verletzt.

Geestland. Auf der Suche nach dem geheimen Versteck war er am Samstag auf den Baum geklettert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Behälter mit dem "Schatz" befand sich in rund fünf Metern Höhe. Beim Versuch, diesen zu erreichen, verlor der Mann den Halt und stürzte. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Beim "Geocaching" läuft die Schnitzeljagd über Koordinaten, die mit Hilfe von Satelliten-Empfängern angesteuert werden.

dpa