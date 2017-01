Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Kriminalität

Mann verletzt Verwandten lebensgefährlich mit Eisenstange

Ein junger Mann hat in Hannover in einer Wohnung einen 26 Jahre alten schlafenden Verwandten mit einer Eisenstange lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der 20-jährige Täter kurz danach in seiner Wohnung in der Nachbarschaft festgenommen.