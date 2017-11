Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Mann überfällt Discounter mit Pistole

In Hannover hat ein bewaffneter Unbekannter die Filiale einer Discounter-Kette überfallen und Bargeld erbeutet. Nach Polizeiangaben war der unmaskierte Mann am Samstagabend in das Geschäft am Hauptbahnhof gegangen.