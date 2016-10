Blaulicht und das Wort «Notarzt» auf einem Einsatzfahrzeug. © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

Mann stürzt in Oker: Passant eilt dem Verletzten zu Hilfe

Ein 87-Jähriger ist in Braunschweig in die Oker gestürzt und schwer verletzt worden. Ein Augenzeuge eilte dem Mann am Donnerstag zu Hilfe und hielt ihn über Wasser, bis die Feuerwehr eintraf, wie diese am Abend mitteilte.