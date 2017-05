Bestatter transportieren in Oldenburg eine Leiche ab. © Mohssen Assanimoghaddam

Kriminalität

Mann stirbt nach Messerattacke in Oldenburger City

Ein Mann ist nach einer Messerattacke in der Innenstadt von Oldenburg ums Leben gekommen. Zuvor sei er am späten Mittwochnachmittag mit zwei Männern im Alter von 22 Jahren in Streit geraten, teilte die Polizei mit.