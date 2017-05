Rettungswagen mit Blaulicht. © Patrick Seeger/Archiv

Unfälle

Mann stirbt in Umspannwerk: Polizei vermutet Arbeitsunfall

Ein 20 Jahre alter Arbeiter ist bei einem Unfall in einem Umspannwerk in Lensahn im Kreis Ostholstein ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren der 20-Jährige und mehrere Kollegen am Sonnabend mit Reinigungsarbeiten in der Anlage beauftragt.