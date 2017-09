Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. © Nicolas Armer/Archiv

Notfälle

Mann stirbt im Schwimmbad bei Abzeichen-Prüfung

Ein 61 Jahre alter Mann ist in einem Auricher Hallenbad gestorben, als er ein Sportabzeichen machen wollte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bewegte sich der Mann während der Prüfung am Sonntag plötzlich nicht mehr. Rettungsschwimmer zogen ihn aus dem Wasser und versorgten ihn medizinisch, dann übernahm ein Rettungsdienst. Dennoch starb der Mann noch im Schwimmbad.